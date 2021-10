De Britse Queen Elizsabeth II heeft dinsdag een viering bijgewoond in Westminster Abbey en werd daar met een wandelstok gespot. Gezien haar 95-jarige leeftijd is dat op het eerste gezicht niets bijzonders, ware het niet dat de Queen in haar bijna zeventig jaar op de troon slechts twee maal met een wandelstok in het openbaar verscheen. De laatste keer was na een knie-operatie in 2004.