Vandaag start het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw, die wordt beschuldigd van digitale overlast en belaging. Negen vrouwen hebben zich burgerlijke partij gesteld. Hun advocates zullen vandaag pleiten. ‘Het brengt veel stress met zich mee. We gaan er een zo sereen mogelijk proces van proberen maken’, zei de rechter.

Bart De Pauw arriveerde vroeg op de eerste zittingsdag. De zitting is begonnen om 9.30 uur, maar de tv-maker kwam al tegen 8.40 uur aan op de rechtbank. Dat samen met zijn advocaten John Maes en Michaël Verhaeghe.

‘We hebben vier jaar moeten wachten. Het is goed dat het kan beginnen. We hebben ons goed kunnen voorbereiden. Ik zal blij zijn als het voorbij zal zijn’, zei de televisiemaker bij het binnengaan van de rechtszaal. ‘Het zal bruut worden, denk ik’, zei De Pauw.

Het overgrote deel van dag één is voorbehouden voor de pleidooien van Christine Mussche en An-Sofie Raes, de advocates die alle vrouwen vertegenwoordigen, ook de vier vrouwen die zich geen burgerlijke partij hebben gesteld maar van wie het gerecht oordeelt dat ook zij slachtoffer zijn van De Pauw.

• Tijdlijn | De zaak-Bart De Pauw, van videoboodschap tot rechtbank

Actrices Liesa Naert, Maaike Cafmeyer, Lize Feryn en Ella-June Henrard zijn vandaag aanwezig op het proces. Naast hen zijn nog drie andere burgerlijke partijen aanwezig. Twee burgerlijke partijen, één jonge stagiaire en antropologe en columniste Catherine Ongenae, laten de confrontatie met De Pauw aan zich voorbijgaan. Niet aanwezig: de drie vrouwen die zich onlangs ook gemeld hebben bij de Gentse advocaten. Zij zijn niet aanwezig omdat zij niet officieel betrokken zijn bij het proces.

‘Proces had vermeden kunnen worden’

Advocate Christine Mussche komt als eerste aan het woord. ‘Wij willen dat dit een sereen proces wordt. Maar dit proces zal niet altijd sereen kunnen zijn. Wij zullen ook over zaken moeten spreken die binnen de privésfeer liggen’, klinkt het. ‘We willen benadrukken dat dit proces vermeden had kunnen worden, want de burgerlijke partijen wilden dit niet.

Mussche hekelt ook het feit dat de verdediging van De Pauw zich het idee heeft gevormd van ‘een complot’. ‘Dat klopt op geen enkele wijze. Veel van de slachtoffers zijn zelfs geen kennissen van elkaar.’ Meester Mussche benadrukte vandaag ook opnieuw dat de vermeende slachtoffers niet uit zijn op geld. Zij vragen een symbolische schadevergoeding van één euro.

Verdediging van De Pauw

In de late namiddag krijgt de procureur het woord. Hij zal aan het eind de straf vorderen die het openbaar ministerie gepast acht. De tv-maker uit Lier moet zich hier verantwoorden voor digitale overlast en belaging, zeg maar stalking. Hij riskeert in theorie twee jaar cel.

De verdediging van De Pauw komt pas donderdag aan het woord. Na deze twee dagen neemt de rechtbank het vonnis in beraad.