Na Duitsland plaatst ook Denemarken zich voor WK in Qatar

Denemarken heeft zich dinsdag met een 1-0 zege tegen Oostenrijk op de achtste speeldag van de WK-kwalificaties in groep F geplaatst voor Qatar 2022. Maandag gingen de Duitsers de Denen al voor.

Het was met dank aan een doelpunt van Joakim Maehle (ex-Genk, nu Atalanta) dat Denemarken het dinsdag haalde en nu al zeker is van het WK in Qatar, dat in november 2022 plaatsvindt. De Denen kunnen overigens een voortreffelijk rapport voorleggen. Met acht zeges op acht wedstrijden behaalde Denemarken de volle 24 punten, en ze moesten bovendien nog geen enkele tegengoal dulden. Het wordt het zesde WK voor de Denen, het beste resultaat tot nog toe was een kwartfinale in 1998.

Nog in die poule haalde Schotland het met 0-1 van de Faroër na een laat doelpunt van Lyndon Dykes. Israël won met 2-1 van Moldavië. De Denen worden gevolgd door Schotland (17) en Israël (13). Daarna komen Oostenrijk (10), Faroër (4) en Moldavië (1).

Duel der voetbaldwergen

Engeland is in groep I blijven steken op een 1-1 gelijkspel tegen Hongarije. Roland Sallai bracht de Hongaren vanop de stip op voorsprong, John Stones maakte nog voor de rust gelijk. In dezelfde groep won Polen met 0-1 bij Albanië na een doelpunt van Karol Swiderski. De partij werd twintig minuten stilgelegd nadat de Poolse spelers bij het vieren van hun doelpunt met plastic flessen waren bekogeld. Andorra haalde het in een duel der voetbaldwergen met 0-3 van San Marino. Engeland blijft groepsleider met 20 punten, gevolgd door Polen (17), Albanië (15), Hongarije (11), Andorra (6) en San Marino (0).

Ronaldo had met drie goals alle reden om te lachen. Foto: ISOPIX

Hattrick voor Ronaldo

Het Portugal van Cristiano Ronaldo won in groep A met 5-0 van Luxemburg. Ronaldo maakte al heel snel twee doelpunten, twee keer vanop de stip. Bruno Fernandes en Joao Palhinha dikten de score aan tot 4-0 en Ronaldo legde in het slot met zijn derde de finale score vast. In dezelfde groep haalde Servië het met 3-1 van Azerbeidzjan. Dusan Vlahovic scoorde twee keer voor de thuisploeg, met tussendoor een tegentreffer van Emin Makhmudov. Dusan Tadic legde in het slot de eindstand vast. Servië blijft leider met zeventien punten, eentje meer dan Portugal. Daarna volgen Luxemburg (6), Ierland (5) en Azerbeidzjan (1).

Finland won in groep D met 0-2 bij Kazachstan na twee doelpunten van Teemu Pukki. In dezelfde groep speelden Oekraïne en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk na doelpunten van Andriy Yarmolenko en Anel Ahmedhodzic. Frankrijk blijft leider in die groep met twaalf punten, gevolgd door Oekraïne (9) en Finland (8). Daarna komen Bosnië-Herzegovina (7) en Kazachstan (3).

In groep C won Zwitserland met 0-4 bij Litouwen na doelpunten van Breel Embolo, Renato Steffen en Mario Gavranovic. Bulgarije won met 2-1 van Noord-Ierland. Zwitserland komt naast Italië. De twee buurlanden tellen elk veertien punten. Daarachter volgen Bulgarije (8), Noord-Ierland (5) en Litouwen (3).

Zweden haalde het in groep B met 2-0 van Griekenland na doelpunten van Emil Forsberg en Alexander Isak. Georgië ging met 1-2 winnen bij Kosovo. Zweden springt naar de leiding met vijftien punten en gaat voorbij Spanje, dat dertien punten telt. Daarna komen Griekenland (9), Georgië (4) en Kosovo (4).