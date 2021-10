Apple heeft niet voldoende chips om iPhone 13 te maken

In september kondigde Apple nog met veel bombarie de nieuwe iPhone 13 aan, nu moet de technologiereus de verwachtingen al een beetje temperen. Het wereldwijde chiptekort veroorzaakt problemen bij de productie.

Apple had verwacht om in het laatste kwartaal van 2021 liefst 90 miljoen nieuwe iPhones te maken, zo meldt persagentschap Bloomberg. Door het wereldwijde chiptekort zal die doelstelling echter niet worden gehaald, zo moest de technologiereus dinsdag toegeven aan zijn aandeelhouders. Vermoedelijk zullen er dit jaar ruim 10 miljoen minder smartphones dan gepland gemaakt kunnen worden. In de uren na de mededeling zakte het beursaandeel van Apple met 1,2 procent.

In september had Apple-ceo Tim Cook nochtans - met de gebruikelijke groots opgezette show - de komst van vier nieuwe iPhone-modellen aangekondigd: de iPhone 13, de iPhone 13 Mini, de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max. Voorbestellingen konden geplaatst worden vanaf 17 september, één week later begon de verdeling.