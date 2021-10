Amerikaanse blogster Gabby Petito stierf door wurging, enkele weken voor ze werd gevonden

De 22-jarige Amerikaanse blogster Gabrielle ‘Gabby’ Petito is omgekomen door wurging, drie tot vier weken voor haar lichaam werd gevonden. Dat heeft de wetsdokter verklaard die de autopsie op haar lichaam heeft uitgevoerd.

De familie van de 22-jarige Petito sloeg begin september alarm, nadat haar verloofde Brian Laundrie - met wie ze een maandenlange roadtrip door het land maakte - begin september alleen naar huis in Florida was teruggekeerd. Enkele dagen later sloeg de man op de vlucht, kort daarna werd het lichaam van zijn vriendin levenloos aangetroffen in de buurt van Grand Teton National Park in Wyoming.

Voorlopig onderzoek had al uitgewezen dat Petito was vermoord, maar voor een definitief rapport was het wachten op de lijkschouwing. Dat rapport bevestigt nu dat het inderdaad gaat om moord, en dat Petito door wurging om het leven werd gebracht. ‘De doodsoorzaak is wurging en het gaat om moord’, zei wetsdokter Brent Blue op een persconferentie.

FBI-onderzoek

Het tijdstip van overlijden wordt geschat op drie tot vier weken vooraleer het lichaam van Petito werd gevonden, op 19 september. Dat tijdstip zou ongeveer samenvallen met de periode waarin de vrouw samen met Laundrie voor het laatst levend werd gezien. Blue voegde nog toe dat hij niet meer informatie kon geven omdat het onderzoek van de FBI nog loopt.

Laundrie is nog steeds niet opgedoken. Hij wordt officieel nog niet verdacht van de moord, al beschouwt de Amerikaanse publieke opinie hem wel als de vermoedelijke moordenaar. De politie en de FBI bestempelen hem inmiddels als ‘person of interest’ en speuren al wekenlang intensief naar de man.

Dat de Amerikaanse en internationale media uitvoerig berichtten over de verdwijning en later moordzaak, kwam hen op kritiek te staan omdat het opnieuw een zaak met een jonge, witte vrouw betreft, terwijl tientallen gelijkaardige zaken met gekleurde vrouwen amper door de media worden opgepikt.