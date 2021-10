Elise Mertens bereikt halve finales dubbelspel Indian Wells

Elise Mertens heeft zich samen met de Taiwanese Hsieh Su-Wei geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het prestigieuze WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.150.470 dollar).

De tweede reekshoofden haalden het met 7-5 en 6-4 van de Canadese Leylah Fernandez en de Amerikaanse Cori Gauff.

Mertens (WTA 18) ging er in Indian Wells wel meteen uit in het enkelspel. Ze verloor in de tweede ronde in drie sets van de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA 63): 3-6, 6-4 en 6-4.