Weerbericht | Opklaringen en wolken wisselen elkaar af

Woensdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af en vallen er hier en daar enkele buien. In de namiddag blijft het nagenoeg droog over de westelijke landshelft, maar over het oosten blijft de kans op een paar buitjes nog bestaan. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 9 en 12 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 12 en 15 graden elders. De wind waait eerst zwak uit westelijke richtingen en later soms matig uit het noordwesten.

Woensdagavond verwachten we overwegend droog en bewolkt weer, maar over het zuiden en het zuidoosten zijn er nog opklaringen. Tijdens de nacht naar donderdag blijft het vaak bewolkt met lokaal toch ook nog tijdelijke opklaringen, vooral dan in het zuiden en het zuidoosten. In de loop van de nacht kan er hoofdzakelijk over de noordelijke landshelft wat lichte neerslag vallen. De minima schommelen van 3 à 4 graden in Belgisch Lotharingen tot 11 graden aan de kust. De zuidwestelijke wind is vaak zwak in het zuiden en over het noorden soms matig.

Donderdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, maar blijft het op wat lokaal gedruppel na droog. De maxima schommelen tussen 11 en 14 graden in de Ardennen, en tussen 15 en 17 graden elders. De wind is overwegend matig uit west tot zuidwest.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met regen vanaf het noordwesten. In de loop van de dag verplaatst de neerslag zich naar het centrum en de Ardennen, en wordt het droger met opklaringen over het noorden. We krijgen maxima van 10 tot 15 graden. De wind waait eerst matig uit het westen tot het zuidwesten, maar ruimt in de loop van de dag naar het noorden en zwakt dan af.

Zaterdag wordt het, na het eventuele lokale ochtendgrijs, rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden bij een zwakke, veranderlijke wind.

Zondag wordt het wisselend bewolkt en blijft het overwegend droog. De maxima schommelen in het centrum rond 15 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Maandag kan een actieve regenzone vanuit het westen ons weer gaan beïnvloeden. De maxima schommelen in het centrum rond 16 graden. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag verwachten we veel wolken met lichte tot matige regen. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima tot 17 of 18 graden in het centrum. Er waait een vrij strakke zuidzuidwestenwind.