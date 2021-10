Geen tv-show meer voor Golden Globes

De uitreiking van de Golden Globes wordt volgend jaar niet op televisie uitgezonden. Dat heeft de organisatie die de film- en televisieprijzen uitreikt, de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), aangekondigd. Eerder raakte al bekend dat zender NBC de ceremonie niet zou uitzenden, nu blijkt dus dat er helemaal geen tv-show komt.

De beslissing komt er na kritiek van verschillende acteurs, zoals Tom Cruise en Scarlett Johansson, nadat de krant Los Angeles Times in februari berichtte dat onder de 87 leden met stemrecht in de organisatie, geen enkele zwarte persoon zat.

De HFPA heeft ondertussen inspanningen gedaan om dat probleem op te lossen, recent nog door een hele reeks Afro-Amerikanen, latino’s en Aziaten aan het ledenbestand toe te voegen en een partnerschap af te sluiten met burgerbeweging NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) om diversiteit, gelijkheid en inclusie te promoten.

De Golden Globes, die al sinds 1944 worden uitgereikt, zullen ook dit jaar worden toegekend. Hoe de prijsuitreiking eruit zal zien, moet de HFPA nog beslissen.