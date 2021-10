Vreemde in eigen land

‘Praten over racisme haalt veel trauma’s naar boven, en ik ben het ook een beetje beu’, zegt Yassine Boubout in de tweede aflevering van Het leven in kleur. Ik kan hem geen ongelijk geven. Maar deze nieuwe documentairereeks op Canvas van journaliste Karine Claassen is de eerste Vlaamse reeks over ­racisme van een maker van kleur.

Het aantal Vlaamse journalisten van Afrikaanse origine die actief zijn in België, is beperkt. Ik kan niet anders dan een voorbeeld zien in Claassen, en mijn ervaringen spiegelen aan de hare. Wie denkt ...