De schaduw van Dutroux | De Belgische ziekte (afl. 4)

De zaak-Dutroux werd in de loop der jaren een symbool voor ons land. Is de zaak typisch Belgisch, of beelden we ons dat maar in? En waarom raakte de zaak aan zo veel Belgische pijnpunten?

In deze aflevering gaan we in gesprek met socioloog Mark Elchardus en schrijver Tom Lanoye. En we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: staat Dutroux vandaag nog symbool voor iets, bij de mensen die toen nog niet eens geboren waren?

‘De schaduw van Dutroux’ is een vijfdelige coproductie van De Standaard en NRC. De nieuwe afleveringen verschijnen op woensdag.

