Nederlandse kroonprinses mag ‘ook als ze met een vrouw zou trouwen’ koningin worden

Niets staat de Nederlandse kroonprinses Amalia in de weg om met een vrouw te trouwen, mocht ze dat willen. Dat heeft premier Mark Rutte geantwoord op vragen over mogelijke problemen met de erfopvolging.

De discussie is echter theoretisch: prinses Amalia wordt op 7 december achttien jaar oud. Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de prinses verloofd zou zijn, noch met een man, noch met een vrouw. Maar de zaak is in Nederland actueel door een nieuw boek van staatkundige Peter Rehwinkel. Volgens hem zou oud-premier Wim Kok in 2000 hebben aangeven dat er problemen zouden kunnen zijn met de erfelijkheid van de titel binnen een geboorte in een homohuwelijk. Daardoor zou de troonopvolger eigenlijk van het koningschap moeten afzien, was de redenering toen.



Rutte ontkent die lezing echter. Hij zei dat in de Kamer, na vragen zijn zijn eigen partij VVD, en de socialistische partij PvdA, de vroegere partij van Kok wilden. Rutte erkende wel dat de Nederlandse grondwet op dat vlak enigszins achterhaald is, omdat ze uitgaat van erfopvolging. Het modernere familierecht in Nederland gaat tegenwoordig echter niet langer exclusief uit van kinderen die afstammen van hun ouders. Volgens Rutte kan er dan ook “spanning” ontstaan tussen beide uitgangspunten.

Maar dat is een probleem voor de verre toekomst, liet Rutte verstaan: een toekomstige regering en parlement kunnen zich volgens de minister-president “te zijner tijd” buigen over de erfopvolging, als het gezin van de troonopvolger kinderen bevat die niet van hem of haar afstammen. ‘Het is niet dienstig om nu vooruit te lopen op een dergelijke weging. Dit is te zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval, die, zoals je ook terugkijkend kunt vaststellen bij het familierecht, door de tijd heen kunnen veranderen.’