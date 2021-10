Belasting op korte vluchten baart Brussels Airlines zorgen

Korte trips met het vliegtuig moeten worden ontmoedigd met een belasting. De luchtvaartsector toont zich bezorgd.

Wie het vliegtuig neemt voor een vlucht van minder dan 500 kilometer, zal binnenkort een belasting op zijn ticket moeten betalen. Met die zogenaamde ‘inscheeptaks’ wil de regering de vervuiling die zulke vluchten veroorzaken tegengaan. En de taks moet ook 30 miljoen euro opbrengen. Veel concrete informatie is er nog niet. Welk bedrag de inscheeptaks zal bedragen en of ze op elke korte vlucht moet worden betaald: die modaliteiten moeten nog worden vastgelegd, klinkt het.

Net dat maakt de luchtvaartsector nerveus. ‘Wij zijn niet tegen een taks, maar het mag geen concurrentieel nadeel opleveren’, zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. Ze denkt daarbij aan passagiers die korte vluchten nemen om nadien over te stappen op een langeafstandsvlucht. Dat doet volgens haar bijna elke passagier die van Brussel naar Parijs vliegt: die stapt daar over op een vlucht naar Afrika. De maatschappij wil dat die transferpassagiers van de taks vrijgesteld blijven. ‘Dat is ook zo in Amsterdam, Frankfurt, Parijs of Londen’, zegt Andries. ‘Als deze passagiers die taks ook moeten betalen, verschuift die trafiek naar daar. Dan heb je geen klimaatwinst en wordt ons hub-model benadeeld.’

De Belgische luchtvaartkoepel Bata zegt dat zulke maatregelen het best op Europees of zelfs globaal niveau worden genomen. Ze pleit er tegelijk voor om de opbrengsten van de taks te investeren in ‘de vergroening van de luchtvaartsector’.