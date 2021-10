Netflix verdedigt comedyshow ondanks kritiek

Netflix neemt het op voor comedian Dave Chappelle, nadat die onder vuur kwam wegens transfobe opmerkingen in zijn laatste show. Een werknemer die commentaar had, werd wel geschorst.

‘We laten geen titels toe op Netflix die aanzetten tot haat of geweld, maar we vinden niet dat The closer (de laatste comedyshow van Chappelle op Netflix red.) die grens overschrijdt’. Dat schreef Netflix-ceo Ted Sarandos in een interne nota die het filmvakblad Variety kon inkijken.

De show kwam onder vuur te liggen nadat Terra Field – een werknemer van Netflix die transgender is – in een reeks tweets zware kritiek had geuit op de show. Vooral de uitspraak van Chappelle dat hij voor ‘team Terf was’, werd hem kwalijk genomen. ‘Terf’ staat voor iemand die zichzelf als feminist omschrijft, maar niet vindt dat transgendervrouwen onder vrouwen­rechten vallen. In haar tweets benadrukte Field ‘het kwalijke van zo’n boodschap voor de transgemeenschap, zeker voor zwarte transgendervrouwen’.

Field zou vorige week tijdens een vergadering zijn opgestapt samen met twee andere werknemers. Alle drie werden geschorst, al reageerde Netflix dat dit losstaat van Fields’ tweets. De show werd niet geschrapt, omdat het over ‘artistieke vrijheid gaat’, klinkt het bij Netflix.