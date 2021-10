Diependaele waarschuwt dat aanpassen fiscale regeling co-ouderschap niet ‘in een vingerknip’ kan

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) onderzoekt hoe de fiscale regels rond de onroerende voorheffing beter rekening kunnen houden met co-ouderschap. Voor sommige zaken berust het voordeel nog enkel bij de ouder waarbij het kind is gedomicilieerd. De regels aanpassen zal wel nog enige tijd in beslag nemen, waarschuwt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

Dat heeft Diependaele dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Koen Van den Heuvel (CD&V). De N-VA-minister gaf aan dat de regels niet ‘in een vingerknip’ kunnen veranderd worden.

Als ouders kiezen voor fiscaal co-ouderschap, met een gelijk verdeeld verblijf van het kind, kunnen beide co-ouders delen in het voordeel van de belastingvrije som. Maar in sommige gevallen is het fiscaal voordeel wel verbonden aan de fiscale woonplaats of het domicilie-adres van het kind. En dan gaat het voordeel naar één van beide ouders, ook al verblijft het kind evenveel bij beide ouders.

Zo wordt in de Vlaamse fiscaliteit het criterium van de fiscale woonplaats van het kind gebruikt, waardoor er geen co-ouderschapsregeling voor de belastingvermindering in de onroerende voorheffing bestaat.

In de andere gewesten is de fiscale regelgeving intussen aangepast na juridische uitspraken. CD&V-parlementslid Koen Van den Heuvel polste nu bij minister van Financiën Matthias Diependaele of en wanneer Vlaanderen volgt.

De N-VA-minister wijst erop dat de regelgeving in Wallonië verschilt van die in Vlaanderen en dat Vlaanderen strikt juridisch gezien de regels niet moet bijsturen. Maar omdat er over de kwestie ‘een bepaalde maatschappelijke gevoeligheid’ bestaat heeft Diependaele de Vlaamse Belastingdienst de opdracht gegeven de zaak onder de loep te nemen.

Manuele verwerking

Diependaele waarschuwt wel dat de regels niet ‘in een vingerknip’ kunnen aangepast worden. Zo is het systeem van de onroerende voorheffing in Vlaanderen bijvoorbeeld volledig geautomatiseerd. En omdat de gegevens over de verblijfsregeling bij co-ouderschap niet in één heldere databank zijn opgenomen, zal een manuele verwerking nodig zijn. Bovendien bestaan er tal van vormen van verblijfsregelingen bij co-ouderschap.

De fiscale bijsturing zal dus nog niet meteen voor vandaag of morgen zijn. ‘Maar van zodra ik tot de resultaten krijg van het onderzoek van Vlabel, gaan we hier dus verder mee aan de slag om tot een sluitende en werkbare oplossing te komen’, aldus Diependaele.

Vraagsteller Koen Van den Heuvel (CD&V) reageert tevreden op de evolutie in het dossier.