Een zwarte man met dwarslaesie uit de Amerikaanse staat Ohio heeft een klacht ingediend tegen lokale politieagenten die hem op ‘onmenselijke’ wijze hebben aangehouden. Clifford Owensby beschuldigt hen van etnische profilering en geweldpleging.

In een verklaring zei de politie van Dayton in de staat Ohio dat ze Owensby aanhielden nadat ze hem hadden zien vertrekken uit een ‘verdacht drugspand’. Wanneer de agenten de man verzochten om uit te stappen, legde Owensby uit dat hij verlamd is en niet uit de auto kon komen.

Op bovenstaande bodycambeelden is te zien hoe de gemoederen verhit raken en de agenten Owensby vervolgens aan zijn haar uit de wagen sleuren en in de boeien slaan. In zijn wagen werden geen drugs of wapens aangetroffen, maar wel een tas met 22.450 dollar cash. Volgens lokale media werd de man uiteindelijk geen drugsmisdrijf ten laste gelegd. Het onderzoek naar het incident is lopende.