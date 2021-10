Wetsdokter op proces-Sanda Dia: ‘Doodsvonnis was eigenlijk getekend toen hij uit de put werd gehaald’

In de correctionele rechtbank in Hasselt hebben dinsdag drie onafhankelijke gerechtsdeskundigen hun verslag over de doodsoorzaak van Sanda Dia toegelicht. De 20-jarige jongeman uit Edegem kwam eind 2018 om het leven bij een uit de hand gelopen doop van studentenclub Reuzegom.

Op 4 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. Daar moest de schacht urenlang in een ijskoude put zitten. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de jongeman in het ziekenhuis. ‘De doodsoorzaak is een acuut hersenoedeem door extreme hypernatriëmie (te hoge concentratie natrium in het bloed, red.)’, legde wetsdokter Werner Jacobs uit.

Volgens wetsdokter Jacobs was Dia voor de feiten een gezonde jongeman zonder medische afwijkingen. ‘Ik daag iedereen in deze zittingszaal uit om vanavond naar Blankenberge te rijden en daar vier liter zeewater te drinken. Dan zit u hier niet meer,’ zei Jacobs ter illustratie van de te hoge concentratie aan zout in het lichaam van Dia.

De natriumconcentratie bij Sanda Dia na de doop bedroeg 193 minimol per liter (mol is de eenheid voor chemische hoeveelheid). De normale waarde bij een mens ligt tussen de 136 en 144 mmol/l. ‘Hij was zo zuur als een citroen’, noemde wetsdokter Ignace Demeyer het. ‘Toen Sanda Dia uit de put werd gehaald, was zijn doodsvonnis eigenlijk al getekend’, voegde zijn collega Niels Van Regenmortel eraan toe.

Enkel nog grommen, niet spreken

De te hoge, toxische zoutconcentratie in het bloed van Sanda Dia leidde tot de vorming van een acuut hersenoedeem, wat dan weer leidde tot zijn dood. Daar kwam ook nog onderkoeling bij: de gemeten lichaamstemperatuur toen hij rond 21.15 uur door aanwezigen van de doop werd binnengebracht op de spoedafdeling van het AZ Malle, was 28,7 graden. ‘De jongeman kon enkel nog grommen, niet spreken.’ De hypernatriëmie veroorzaakte bij Sanda Dia onomkeerbare hersenschade.

Advocaat Joris Van Cauter, die een van de Reuzegomleden verdedigt, wilde onder meer weten of er uiterlijke symptomen zichtbaar zijn bij iemand met een te hoog zoutgehalte in het bloed. ‘Ten eerste is er een bewustzijnsdaling, dan verwardheid en ten derde een coma,’ was het antwoord van de gerechtsdeskundigen.

Reanimatie

Een kwartier later kreeg Dia een hartstilstand, waarna de zorgkundigen begonnen met de reanimatie. Drie kwartier later arriveerden de hulpdiensten met Dia in het UZ Antwerpen waar hij aan een machine met kunsthart en kunstlongen kon gelegd worden. ‘In Malle hebben de artsen hem proberen te reanimeren, zoals het hoort,’ aldus gerechtsdeskundige en spoedarts Demeyer.

De verdediging van de achttien leden van de studentenclub Reuzegom vragen zich af of er medisch correct gehandeld is toen Sanda Dia op de spoedafdeling in Malle werd binnengebracht.

Vier Reuzegommers aanwezig

Vier van de achttien Reuzegomleden woonden het getuigenverhoor dinsdagnamiddag in persoon bij, net als onder meer vader Ousmane Dia, zijn partner, en de broer van Sanda Dia, met hun advocaten Sven Mary en Sven Debaere. De moeder van Sanda Dia verliet de zaal tijdens de uiteenzetting.

Op 22 april zullen de pleidooien in de zaak plaatsvinden. De achttien Reuzegomleden staan terecht voor onder meer onopzettelijke doding.