De N-VA-fractie heeft de plenaire Kamer verlaten vlak voor de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open VLD). De oppositiepartij is misnoegd om de persconferentie die De Croo en zijn vicepremiers dinsdagvoormiddag al gaven, nog voor het parlement de details over het begrotingsakkoord te zien kreeg.

Het federale parlement opent vandaag het parlementaire jaar. Dat gaat traditioneel gepaard met een State of the Union van premier Alexander De Croo, maar die begon met een valse noot. Oppositiepartij N-VA stapte vlak voor de verklaring op omdat ze het niet eens is met de communicatie van de regering. Die gaf dinsdagvoormiddag immers al een persconferentie over het begrotingsakkoord dat een paar uur eerder was bereikt, nog voor het parlement de details daarvan in handen kreeg. ‘Ongezien’, zei N-VA-fractieleider Peter De Roover. ‘Dat staat symbool voor de neerbuigendheid van de regering voor het huis van de democratie. Wij spelen dat spel niet mee vandaag.’

De Vlaams-nationalisten hebben ook problemen met de beperkte samenstelling van de Kamer. Door de geldende coronamaatregelen kan nog altijd maar amper een kleine helft van de 150 Kamerleden aanwezig zijn, maar volgens De Roover zijn die regels ‘precies enkel van toepassing wanneer de zitting voor geopend wordt verklaard’. ‘De collega’s van de meerderheid zaten zonet haast op elkaars schoot. Hypocrisie wordt hier bevorderd tot meerderheidsbeleid. Het feit dat helft van de Kamerleden dit niet kan bijwonen, verdient democratische afkeuring.’

De Roover kreeg bij monde van Barbara Pas en Raoul Hedebouw bijval van respectievelijk Vlaams Belang en PVDA, maar die fracties bleven wel zitten voor de regeringsverklaring.

Premier De Croo zelf reageerde laconiek. ‘Uw geheugen is toch bijzonder kort. Vijf jaar geleden (toen N-VA in de federale regering zat, red.) was het voor jullie geen probleem, vandaag zou dat een schandaal voor de democratie zijn.’ De eerste minister benadrukte ook dat de begrotingstabel intussen is overgemaakt aan de diensten van de Kamer, zodat de parlementsleden woensdag over de regeringsverklaring kunnen debatteren met alle details voorhanden. ‘Dit parlement wordt ingelicht op het niveau van detail waar het recht op heeft.’