Waar is het echt fout gelopen bij de watersnood in Wallonië?

Wallonië werd heel zwaar getroffen door de watersnood midden juli. 41 mensen kwamen om, meer dan 23.000 woningen en 2500 bedrijven werden beschadigd. Natuurlijk wordt er dan ook gezocht naar een schuldige. Werden de sluizen van de grote stuwdam boven de Vesder te snel opengezet? Of zijn de waarschuwingen van de weerman niet ernstig genomen?

Collega Peter De Lobel volgt de onderzoekscommissie die zich over de ramp buigt en vertelt over wat er al aan het licht is gekomen over de fouten of misverstanden die tot de ramp hebben geleid.

