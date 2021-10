Vertaler die Biden redde, kan Afghanistan verlaten

Een Afghaanse vertaler die huidig president Joe Biden mee uit de nood hielp in 2008, is erin geslaagd om met zijn familie te ontsnappen uit het land. Dat meldt BBC.

‘Aman Khalili en zijn familie zijn veilig weggeraakt uit Afghanistan en zijn nadien ook vertrokken vanuit Pakistan’, bevestigde een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aan de BBC. ‘Dat gebeurde met uitgebreide hulp van hooggeplaatsten binnen de Amerikaanse regering, en we bedanken alle anderen die hem onderweg hebben gesteund.’

Het was Khalili die president Joe Biden dertien jaar geleden uit een hachelijke situatie redde. Biden en medesenatoren John Kerry en Chuck Hagel per helikopter onderweg, toen ze door een sneeuwstorm moesten landen in een Afghaanse vallei. De senatoren waren op de plek van de landing zeer kwetsbaar voor hinderlagen van de taliban, en Khalili en enkele andere Afghaanse medewerkers van de Amerikanen ontzetten hen per auto.

Khalili, zijn vrouw en vijf kinderen probeerden al sinds augustus het land uit te raken. Uiteindelijk vroeg hij Biden zelf om hulp. ‘Ik vertrouw hem’, verklaarde Khalili aan CNN. ‘Ik heb er vertrouwen in dat hij alles kan regelen.’

De Human First Coalition, een organisatie die al meer dan 200 Afghanen naar Pakistan begeleidde, hielp ook de familie Khalili. ‘We zijn heel dankbaar voor de hulp van de VS om president Bidens vertaler en zijn familie in veiligheid te brengen’, meldde de organisatie.