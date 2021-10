Omstreden ‘The social house’ keert terug: ‘Hebben van pauze gebruikgemaakt om te lezen, luisteren en praten’

Het omstreden internetproject ‘The social house’, waarbij Vlaamse influencers een tijdlang samenhokken om filmpjes te maken, keert terug in de herfstvakantie. Het productiehuis Wünderbaar zegt dat rekening is gehouden met de kritiek van de eerste – vroegtijdig stopgezette – reeks.

Toen in april de eerste filmpjes van The social house op Youtube verschenen, kwam er veel kritiek. Nogal wat jongeren vonden het fout dat de influencers met acht in een huis leuke dingen konden doen, terwijl anderen zich aan de coronamaatregelen moesten houden. Ook het gebrek aan diversiteit onder de deelnemers werd aangeklaagd. Influencer Flo Windey stapte uit het programma.

Enkele dagen later zette het productiehuis het project helemaal stop. Er waren doodsbedreigingen geuit en het huis in het West-Vlaamse Westouter waar de influencers verbleven, werd bestookt met vuurwerkpijlen. De makers kondigden aan het programma te willen hernemen als de coronamaatregelen zouden versoepeld worden.

Op 30 oktober, het begin van de herfstvakantie, zullen opnieuw afleveringen van The social house verschijnen op Youtube, kondigt het productiehuis aan. ‘We hebben van de pauze gebruikgemaakt om te lezen, luisteren en praten’, zegt Roel Sweron van Wünderbaar.

De makers hebben gesprekken gevoerd met experts over corona en mentaal welzijn van jongeren, luidt het. Ook over diversiteit zochten ze expertise. Bij de nieuwe afleveringen zullen kijkers meer worden betrokken. ‘The social house wil een brug vormen tussen fans en creators. Zowel in het echt als achter het scherm is dat onze missie’, aldus Sweron.

Of de influencers van de eerste poging opnieuw zullen opduiken in de cast, is niet duidelijk. Daarover wil Sweron pas in de komende weken meer informatie geven.