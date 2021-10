Regering-De Croo wil 43 miljoen euro ophalen bij profvoetbal

De federale regering haalt 43 miljoen euro aan besparingen bij de profvoetballers. Liefst 30 miljoen daarvan komt van hogere RSZ-bijdragen, die vooral de veelverdieners zullen moeten betalen. Het resterende bedrag (13 miljoen euro) komt van de makelaars. Zij mogen voortaan niet meer dan 3 procent van het spelersloon inbrengen als beroepskosten.

Over de fiscale en sociale voordelen die profvoetballers en profclubs krijgen, zijn de federale onderhandelaars het vannacht dus eindelijk eens geraakt. Bedoeling is dat er 43 miljoen euro wordt geknipt in de voordelen die (vooral) profvoetballers krijgen.

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zullen de grootste verdieners progressief meer sociale bijdragen moeten ophoesten. De RSZ-bijdrage van profvoetballers wordt nu berekend op een vaststaand fictief loon van 2.474,22 euro per maand (als ze meer dan dat bedrag verdienen). Of een voetballer dus zoveel verdient of 250.000 euro, hij ziet altijd slechts 942 euro naar de sociale zekerheid vloeien.

Daarnaast wordt ook de fiscale afspraken rond de gunstige bedrijfsvoorheffing voor de profclubs strikter afgebakend. De clubs moeten nu de bedrijfsvoorheffing van 80 procent niet doorstorten, maar mogen die gebruiken voor het financieren van de jeugdwerking. Maar sommige clubs gebruiken daar een deel van om de spelerslonen te betalen. De striktere controle daarop zou samen met de verhoogde RSZ-bijdrage 30 miljoen euro moeten opleveren.

Dertien miljoen euro wil de regering bij de spelersmakelaars halen. Die moeten voortaan de aftrek van hun beroepskosten beperken tot 3 procent, zoals voorzien door de Fifa. Of dat effectief ook 13 miljoen zal opbrengen, is onduidelijk. Mogelijk moeten er daarvoor nog andere fiscale maatregelen worden genomen.

‘De excessen moeten eruit’

‘We hervormen de fiscale voordelen voor de professionele sporters’, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). ‘De excessen moeten eruit. Daarom gaan we ervoor zorgen dat vooral de sterkste schouders meer lasten moeten dragen. Zo willen we de amateurclubs en semi-professionele clubs ontzien zodat we ook daar de jeugdsport kunnen ondersteunen.’

‘De Pro League neemt nota van de communicatie en beslissingen van de regering’, klinkt het in een reactie. ‘De beslissingen dienen nog verder te worden uitgewerkt, dus is het te vroeg om ten gronde te reageren. De Pro League heeft de voorbije maanden steeds constructief contact gehad met het beleid en alle stakeholders en wenst dit verder te zetten voor de verdere uitwerking, met bijzondere aandacht voor de datum van inwerkingtreding, de overgangsmaatregelen, mogelijke impact op de jeugdwerking en opleiding en zeker ook de andere professionele sporten, die niet in moeilijkheden gebracht mogen worden.’