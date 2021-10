Bij een vliegtuigcrash in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zijn maandagmiddag twee mensen om het leven gekomen. De piloot raakte mogelijk gedesoriënteerd en belandde op twee huizen, niet ver van een middelbare school. Omwonenden reageerden geschokt: ‘Je huis en je geliefde huisdier in één klap verliezen, dat is te zwaar’.