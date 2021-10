Klacht tegen Heilige Stoel is afgewezen

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat er geen wettelijke basis bestaat voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk op de Heilige Stoel aan te klagen.

Eerder waren ook al in ons land verschillende rechtbanken tot dezelfde conclusie gekomen.

Met de uitspraak van het Europees Hof valt definitief het doek over de pogingen van advocaten Van Steenbrugge en Mussche om de Heilige Stoel burgerlijk te dagvaarden.

De zaak draait rond een klacht van 24 Belgen, Fransen en Nederlanders die stellen dat ze in hun kindertijd het slachtoffer werden van seksueel misbruik in de kerk. De 24 en hun advocaten hadden in een groepsvordering (class action) geprobeerd de Heilige Stoel aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vragen. Maar de Belgische rechtbanken wezen de eis af.

Nieuw proces

De slachtoffers wilden dat de kerkelijke oversten aansprakelijk zouden worden gesteld voor wat ze de ‘doofpotschade’ noemen, maar de Belgisch rechter wees hun zaak af omdat de Heilige Stoel immuniteit heeft. Walter Van Steenbrugge was het daar niet mee eens. Hij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

‘‘Onze argumenten zijn nooit inhoudelijk beoordeeld. We hebben niet eens de kans gekregen. Wij vinden dat de Heilige Stoel geen immuniteit geniet, omdat hij niet alleen een staat is, maar ook het hoofd van de katholieke Kerk. En van slachtoffers mag je niet zomaar verwachten dat ze hun intiemste ervaringen naar buiten brengen’, zie hij in 2016 in De Standaard. ‘Als we gelijk krijgen, hebben de slachtoffers recht op een nieuw proces. ‘

Mislukte poging

Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dinsdag in een arrest geoordeeld dat België met die gerechtelijke uitspraken het Verdrag van de Rechten van de Mens in niet heeft geschonden.

‘De afwijzing van een civiele procedure tegen de Heilige Stoel wegens de immuniteit van jurisdictie die hij geniet, is niet in strijd is met het Verdrag van de Rechten van de Mens’, aldus het Hof dinsdag in arrest.

De mislukte poging om de Heilige Stoel te dagvaarden staat los van het Belgisch gerechtelijk onderzoek dat van start ging in 2010 met ‘Operatie Kelk’, het onderzoek naar misbruik in de Kerk.

Het onderzoek is afgesloten. Volgens het federaal parket zijn de feiten verjaard, maar Van Steenbrugge en zijn cliënten verzetten zich daartegen. De juridische strijd sleept vandaag nog altijd aan.