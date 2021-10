Beweging sjiitische leider Moqtada al-Sadr op kop bij Iraakse parlementsverkiezingen

De beweging van de Iraakse sjiitische leider Moqtada al-Sadr claimt maandagavond dat ze de grootste is geworden in het nieuwe parlement. De opkomst voor de vervroegde parlementsverkiezingen van zondag was evenwel laag.

‘Het volk moet deze overwinning van het grootste blok vieren’, zei Al-Sadr, de gewezen militieleider, die nog een gewapende strijd voerde tegen Amerikaanse troepen. Een verantwoordelijke van zijn partij verklaarde anoniem dat zijn beweging ‘ongeveer 73 zetels behaalde’, na een telling van het aantal winnende kandidaten van de beweging. Een verantwoordelijke van de Iraakse kiescommissie, die eveneens anoniem wou blijven, gaf aan dat de beweging inderdaad ‘op kop’ ligt, volgens de tussentijdse resultaten.

De parlementsverkiezingen, de vijfde sinds 2003, toen dictator Saddam Hoessein werd afgezet bij een Amerikaanse invasie, kenden een ongezien lage opkomst. Analisten verwachten dat de verkiezingen zullen leiden tot een versplinterd parlement, waarbij de verschillende facties bij gebrek aan meerderheid zullen moeten onderhandelen over allianties.

Benoeming premier

In de loop van de dag had de kiescommissie de voorlopige resultaten gepubliceerd van alle achttien Iraakse provincies. Maar het was niet mogelijk om te weten hoeveel zetels elke formatie in het parlement had behaald. De commissie deelde niet mee tot welke strekking de winnaars behoren.

Als de huidige tendens zich doorzet, zou de beweging van Al-Sadr haar macht vergroten in het parlement. Het zou van de huidige 54 zetels naar meer dan 70 gaan (op 329 zetels in het parlement). Dat betekent dat ze de grootste formatie blijft, en nog meer kan wegen op de vorming van de toekomstige regering en de benoeming van de premier.

In totaal werden ongeveer 25 miljoen Irakezen opgeroepen om te gaan stemmen. De kiescommissie noteerde een ‘voorlopige’ participatiegraad van 41 procent bij de ruim 22 miljoen ingeschreven kiezers. Waarnemers menen dat de bevolking niet langer verwacht dat het huidige politieke systeem haar levensomstandigheden zal verbeteren.