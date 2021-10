Gewapende man in Tielt verschanst zich in woning, scholen even in lockdown

De Stationsstraat in Tielt werd dinsdag afgesloten nadat een gewapende man was gesignaleerd. Scholen in de buurt werden hermetisch afgesloten.

In de omgeving van het Sint-Jozefinstituut in Tielt werd kort voor de middag een gewapend persoon gesignaleerd. Tijdens een interventie van de brandweer in de Stationstraat botsten ze op een agressief persoon. Sommige media spreken over een man met een kruisboog, maar dat werd voorlopig niet bevestigd.

Daarop werd een algemene lockdown afgekondigd in twee scholen in de buurt, het Sint-Jozefinstituut en Campus de Reynaert. De leerlingen werden aangemaand om op de grond te gaan zitten en de deuren en gordijnen moesten dicht. De ordediensten laten weten dat de gezochte persoon niet in de scholen rondliep, maar dat het louter om een veiligheidsmaatregel ging. Intussen kunnen de leerlingen via een alternatieve route naar huis.

Op Facebook meldt de stad Tielt dat de brandweer in de Stationstraat op een agressief persoon botste. ‘Die heeft zich verschanst in zijn woning. De politie is ter plaatse en heeft de buurt veiligheidshalve afgezet’, klinkt het. Ook de politie bevestigt dat via Twitter.

Ondertussen kunnen de leerlingen de school opnieuw verlaten via een alternatieve route.

Het incident doet denken aan de 18-jarige die vorige week met een airsoftgeweer rondliep op de campus van Vives Hogeschool in Kortrijk. Toen gingen de Vives-campus en Waregemse scholen in volledige lockdown.