Oproep | Lijdt u ook onder een parentale burn-out?

Het is een lastige logica: door de allerbeste ouder te willen zijn, wordt iemand soms de slechtst denkbare. Want wie lijdt onder een parentale burn-out, kan het moederen of vaderen niet meer aan. ‘De schaamte daarover is schrijnend’, zeggen de psychologen Moïra Mikolajczak en Isabelle Roskam, die het thema op de kaart willen zetten. Daarom zijn we op zoek naar ouders die willen getuigen over hoe ze op de rand balanceren of hebben gebalanceerd of zelfs hun grenzen overstaken.