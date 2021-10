Karime Belhocine nieuwe trainer KV Kortrijk

Karim Belhocine is de nieuwe trainer van KV Kortrijk. Hij volgt Luka Elsner op, die naar Standard vertrok. De ex-coach van Sporting Charleroi zal dinsdag al zijn eerste training leiden, met het oog op de competitiewedstrijd tegen Club Brugge.

Belhocine tekende een contract van onbepaalde duur bij De Kerels. ‘Karim was bij KV Kortrijk eerder al speler (kapitein), assistent-trainer, hoofdtrainer en sportief directeur. Hij is dus in alle geledingen een kenner van het huis’, klinkt het in West-Vlaanderen.

‘Belhocine voetbalde van 2008 tot 2011 voor KV Kortrijk, de eerste drie jaar waarin de club weer in eerste klasse speelde. Vier jaar later was hij bij KVK terug als assistent van Johan Walem. Op 8 februari 2016 werd hij hoofdtrainer. In oktober 2017 haalde Hein Vanhaezebrouck Karim als assistent naar Anderlecht, de jongste twee seizoenen was hij hoofdtrainer bij Charleroi.’