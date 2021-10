De werkende alleenstaanden kunnen rekenen op een belastingverlaging van 50 euro. Voor een werkend koppel loopt die zelfs op tot 150 euro. Daarnaast gaat de aftrek voor kinderopvang omhoog.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) lanceerde enkele weken geleden al het voorstel om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid te schrappen. Dat is een fiscaal relict uit 1994, nog ingevoerd door wijlen Jean-Luc Dehaene (CVP). Voor Hoge Raad van Financiën is het schrappen van die bijdrage de voorkeurspiste om de fiscale lasten op arbeid te verlagen. Aan dat schrappen hangt wel een prijskaartje van 1,2 miljard euro.

De regering-De Croo zet nu een eerste stap in het uitdoven van die bijdrage. In een eerste fase wordt het tarief van 9 procent verminderd tot 7 procenten en wordt het maximumbedrag verlaagd van 731,3 tot 581 euro. ‘Door het systeem af te bouwen wordt de koopkracht van gezinnen en alleenstaanden versterkt en de promotieval verkleind’, aldus Van Peteghem. ‘Zo geven we een impuls aan de koopkracht van werkende alleenstaande en werkende koppels van respectievelijk 50 en 150 euro per jaar.’ Aan die maatregel hangt volgend jaar een prijskaartje van 225 miljoen euro.

Die wordt gecompenseerd door een aanpassing van het systeem waarbij bedrijven vrijgesteld zijn om bedrijfsvoorheffing door te storten. De misbruiken zullen uit die vorm van loonsubsidie gehaald worden. Daarnaast verhogen de accijnzen op tabak en komt er een taks op vliegtickets voor vluchten van minder dan 500 kilometer. Het fiscaal voordeel dat momenteel bestaat voor diesel gebruikt in de transportsector wordt gradueel verminderd.

Er is ook overeengekomen dat het gunstregime voor topsporters wordt hervormd. Hoe dat precies zal gebeuren is nog niet duidelijk. Het moet wel 43 miljoen euro opleveren. Daarnaast worden ook de misbruiken uit het gunstregime voor buitenlandse kaderledengehaald en zullen minnelijke schikkingen niet langer afgetrokken kunnen worden als beroepskosten.

De fiscale aftrek voor kinderopvang wordt vanaf volgend jaar opgetrokken van 13 naar 14 euro per dag.