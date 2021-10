Federale regering bereikt akkoord over begroting

MR en PS botsten op de valreep over nachtwerk en de vrijstelling van sociale bijdragen bij de eerste aanwerving. Maar rond 9 uur kwam dan toch de verlossende witte rook. Dat bevestigt de woordvoerder van de premier.

Op de valreep hebben de premier en de vicepremiers een akkoord bereikt over de begroting. Eerder vannacht, rond half vier, waren de gesprekken onverwacht gestokt en gingen ze uiteen zonder akkoord. De sterren stonden nochtans gunstig nadat gisteren al deelakkoorden bereikt werden over een korting op de energiefactuur en maatregelen om langdurige zieken opnieuw naar werk te begeleiden.

Maar toen de ministers de nacht in gingen, moesten de dikste knopen nog doorgehakt worden. En die oefening liep blijkbaar moeilijker dan verwacht. De gesprekken haperden op twee arbeidsmaatregelen. De liberalen wilden soepeler regels voor de nachtarbeind in de e-commerce, maar stoten daarbij op het veto van de socialisten. Anderszijds wilden de socialisten sleutelen aan het systeem waarbij een werkgever zijn eerste werknemer gratis - zonder sociale zekerheidsbijdragen - in dienst kan nemen.

• Dit weten we al over de begrotingsonderhandelingen

Ministers van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) hebben daarover al een voorstel klaar met de zegen van de sociale partners. Dat systeem werd tijdens de regering-Michel uitgebreid, maar volgens het Rekenhof misbruikt. MR heeft zich altijd hevig verzet tegen een inperking van het systeem.

De versies van de feiten lopen uiteen. Volgens de ene zou Wilmés uit onvrede de onderhandelingstafel verlaten hebben. Bij de MR luidt het dan weer dat Wilmès de onderhandelingstafel verlaten had nadat er een akkoord was, maar dat de PS op de gemaakte afspraken is terugkomen. ‘Voor ons was er een akkoord aan tafel’, zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op de Franstalige zender LN24. ‘Als anderen daarop willen terugkomen, is dat hun verantwoordelijkheid.’

Vast staat dat de premier om 11.00 uur al een persconferentie had gepland om het akkoord toe te lichten. Op deze twee punten na zijn de onderhandelingen dan ook afgerond.

‘We werken verder’, luidt in het de omgeving van de premier. Elke onderhandeling kent een kleine crisis. Het is onduidelijk wanneer de onderhandelingen opnieuw hervat worden. De klokt tikt nochtans, want om kwart over twee wordt premier Alexander De Croo (Open VLD) in de kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring.