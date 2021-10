Dit weten we al over de begrotingsonderhandelingen

De begrotingsonderhandelingen zijn voorlopig opgeschort. De klok tikt nochtans, want om 14.15 uur wordt premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring. Hieronder een overzicht van wat al werd beslist.

De federale regering moet zo’n 2 miljard euro zien te vinden om het begrotingstekort zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Het gros van het eerste miljard wordt weggewerkt met maatregelen die al bij de start van de regering zijn vastgelegd en die nu nog doorwerken. Voor het tweede miljard was met de effectentaks ook al 430 miljoen euro binnen. Voor de rest blijft het ­onder meer uitkijken naar de vermindering van de terugbetaling van de accijnzen op professio­nele diesel en de concrete details rond de aanpak van het fiscale gunst­regime van de profvoetballers en ­expats. Lees verder >

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil iedereen zijn verantwoordelijkheid laten nemen. Wie kort ziek is, zal geen doktersbriefje meer nodig hebben voor één afwezige dag. Dit kan drie keer per jaar. Lees verder >

Anderzijds worden ook maatregelen genomen om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen:

• Zo zullen langdurig zieken die pertinent weigeren om de verplichte vragenlijst in te vullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan, straks 2,5 procent van hun uitkering kunnen verliezen. Dat geldt ook voor langdurig ­zieken die zonder geldige reden meermaals weigeren in te gaan op een gesprek met een terugkeer-naar-werk­coördinator.

• Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers is er ook een sanctie wanneer ze bovenmatig veel zieken hebben. De sanctie bedraagt 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal.

• Ook voor de ziekenfondsen is er een sanctie als ze te weinig mensen aan de slag helpen. Er wordt dan gesneden in de administratieve vergoeding die de overheid hen uitbetaalt.

• De gewesten krijgen dan weer extra geld van de federale overheid als ze meer zieken naar werk begeleiden. Lees verder >

Ook over de energiefactuur is er nu al zo goed als overeenstemming.

• Zo wordt het uitgebreide sociaal tarief, waar nu 1 miljoen gezinnen recht op hebben, verlengd. Alleen over de duurtijd wordt nog gediscussieerd. Elk gezin zou door de hervorming zo’n dertig euro op de jaarfactuur in mindering krijgen.

• Daarbovenop komt er ook nog een bijkomende eenmalige korting van 80 euro minimum , eveneens voor mensen die recht hebben op het sociaal tarief. Op die manier kan de maatregel snel worden ingevoerd en wordt hij toch gefocust op de groepen die de tegemoetkoming het meest nodig hebben.

• Daarnaast krijgen de OCMW’s ook een budget voor mensen die net geen recht hebben op het sociaal tarief. Lees verder >

Een andere nieuwigheid die circuleert, is een taks op vliegtuig­tickets voor vluchten van minder dan 500 kilometer.

Wat is er nog niet beslist?

De gesprekken zijn dinsdagochtend vastgelopen op twee arbeidsmaatregelen. De liberalen willen soepeler regels voor de nachtarbeind in de e-commerce, maar stoten daarbij op het veto van de socialisten. Anderszijds willen de socialisten sleutelen aan het systeem waarbij een werkgever zijn eerste werknemer gratis – zonder sociale zekerheidsbijdragen – in dienst kan nemen. Lees verder >