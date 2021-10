Komt Tour in 2022 opnieuw naar België? Binche mogelijk startplaats etappe

Mogelijk start er volgend jaar opnieuw een rit van de Tour de France in België: volgens de Franse krant La Voix du Nord zullen de renners in 2022 via Denemarken en Noord-Frankrijk in Binche terechtkomen, waar de zesde etappe zou starten.

Komende donderdag stelt Tourbaas Christian Prud’homme in Parijs officieel het parcours voor, maar La Voix du Nord zegt nu al te weten dat de Tour van 2022 start met drie dagen in Denemarken en nadien naar het Noorden van Frankrijk trekt voor onder meer een rit à la Parijs-Roubaix, maar dan in de omgekeerde richting van Lille naar Wallers. Voor de zesde etappe, op 7 juli 2022, trekt het peloton dan naar het Henegouwse Binche. Hoe die zesde etappe er precies zal uitzien, is nog niet bekend.

In 2019 was ‘le Grand Départ’ in Brussel en trok het peloton voor de derde etappe naar het Henegouwse Binche.