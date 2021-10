Gent legt nieuw plan op tafel voor Gravensteen

Het Gentse stadsbestuur legt maandag een nieuw plan op tafel om het Gravensteen te renoveren en toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Enkele actiegroepen en omwonenden waren niet te spreken over de komst van een paviljoen en de bouw van een liftschacht.

Om het Gravensteen toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers moet de helling doorheen de poort afgevlakt worden over een onhaalbare lengte. Daarom wil de stad een paviljoen bouwen dat de bewuste doelgroep door een opening in de muur kan loodsen. Maar de oorspronkelijke locatie - een groenperk ten noorden van de burcht - kreeg protest, ook toen de oppervlakte van 240 naar 123,7 vierkante meter werd teruggebracht.

Daarom wordt nu gekeken naar een smalle strook rechts van de ingang, in de oostelijke flank van de historische burcht. Het verplaatsen van de liftschacht is volgens de stad Gent een onmogelijke klus. Andere locaties hebben telkens nadelen. Zo zou de plaatsing van een lift aan de westelijke zijde van de centrale burcht onherroepelijk visuele pollutie met zich meebrengen voor toeristen in de Rekelingestraat. Die genieten van het meest gekende panorama op het Gravensteen, dat met zicht op het water.

Een liftschacht naar de binnenzijde van de burcht verplaatsen is dan weer moeilijk om tal van andere redenen. Er zouden te veel historische onderdelen verbouwd moeten worden en de historische binnenzalen zouden door liftkokers doorkruist zijn.

In het nieuwe ontwerp wordt uitgegaan van een liftkoker in steen of beton die aansluit op het uiterlijk van de burcht. Die zal op een afstand van enkele decimeters van het kasteel staan, om de oorspronkelijke muren te vrijwaren.