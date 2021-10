Regering schaft ziektebriefje af voor één dag afwezigheid

Wie één dag ziek is, zal daarvoor geen doktersbriefje meer moeten voorleggen.

Een dag afwezig? Dan moet je binnenkort geen ziektebriefje meer indienen. Dat kan drie keer per jaar. Wie vaker afwezig is, heeft wel een ziektebriefje nodig. Dat heeft de federale regering donderdag beslist in de begrotingsgesprekken.

Daarnaast voert de regering ook een elektronisch attest in. Dokters kunnen op die manier laten weten aan de mutualiteiten wat een werknemer, die langer ziek is, wel nog kan doen. Op termijn is het de bedoeling dat het attest ook naar de werkgever kan gestuurd worden. Maar die hervorming laat nog even op zich wachten.

‘Maandagochtendziekte’

Wellicht komt er later wel nog een evaluatie van de maatregel om te zien of er niet te veel sprake is van de ‘maandagochtendziekte’ waar Unizo al voor waarschuwde. De werkgevers toonden zich vooraf geen fan van het afschaffen van het ziektebriefje. Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde (KU Leuven) en ceo van de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (Idewe), toonde zich daarentegen al jaren tegenstander van het ziektebriefje.

Momenteel zijn er al cao’s bij bedrijven waarbij het niet nodig is om bij één dag afwezigheid een ziektebriefje voor te leggen. Die maatregel wordt dus algemeen uitgebreid. Al is het nog onduidelijk of de maatregel ook zal gelden bij de kleine kmo’s waar een plotse dag afwezigheid wel grote gevolgen kan hebben.

Begrotingsakkoord

De federale regering legt de laatste hand aan het begrotingsakkoord. Die moet dinsdagochtend rond zijn. Dinsdag om 14.30 uur houdt premier Alexander De Croo (Open VLD) in het parlement zijn State of the union, met daarin de krachtlijnen van het regerings­beleid voor het komende jaar.

Ondertussen werd aan de redactie van De Standaard wel al bevestigd dat langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan de mogelijk terugkeer naar werk, een deel van hun uitkering zullen verliezen. Over de energiefactuur vonden de partijen ook al een akkoord: vooral kwetsbare gezinnen worden uit de wind gezet.