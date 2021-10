17.000 huizen ingestort in China door hevige regenval, meer dan miljoen mensen getroffen

Meer dan 1,76 miljoen mensen zijn getroffen door ernstige overstromingen in de noordelijke Chinese provincie Shanxi, aldus lokale media. De zware regenval bemoeilijkt de reddingsacties.

In China worden de noordelijke provincies Shanxi en Hebei geteisterd door hevige regenval en overstromingen. In Shanxi zijn bijna 2 miljoen inwoners getroffen door het noodweer en zijn 17.000 huizen ingestort. Ook zijn 60 steenkoolmijnen onder water gelopen, wat rampzalig dreigt te zijn voor de energievoorziening in China.

De prijs van kolen is dan ook tot een recordhoogte gestegen. In de provincie Shanxi is bijna 10 procent van de mijnen gesloten door overstromingen.

Dan Shanxi getroffen wordt door hevige regen, is uitzonderlijk. Het is normaal een erg droge regio. De voorbije week is drie keer meer regen gevallen dan anders in oktober. Verschillende zijrivieren van de Gele Rivier zijn buiten hun oevers getreden.

Foto: AFP

In de naburige provincie Hebei viel een bus in een overstroomde rivier. Volgens de staatsmedia waren drie mensen omgekomen en werden 11 van de 51 inzittenden vermist.

In totaal zijn meer dan 120.000 mensen zijn met spoed overgebracht en opnieuw ondergebracht, en in de hele provincie Shanxi zijn 17.000 huizen ingestort, vertelden de autoriteiten aan het persbureau Xinhua. Vier politieagenten zijn omgekomen als gevolg van een aardverschuiving, aldus het door de Chinese staat uitgegeven Global Times.

In Shanxi bevinden zich ook een aantal oude monumenten die door de hevige regenval groot gevaar lopen.