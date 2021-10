E313 volledig versperd richting Hasselt door brandend autotransport in Wommelgem

De E313 van Antwerpen richting Hasselt is maandagavond volledig afgesloten vanwege een brandend autotransport ter hoogte van Wommelgem.

Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum, dat het over een ‘bijzonder lastige situatie’ heeft gezien de locatie en het tijdstip. De file achter het incident reikt in volle avondspits al tot op de Antwerpse ring.

‘Tussen de af- en de oprit staat een autotransport waar brand is ontstaan. Dat gaat gepaard met een felle rookontwikkeling’, vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Voor de bluswerkzaamheden is de snelweg momenteel volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg via de afrit Wommelgem verlaten.’

Door het incident, in combinatie met de avondspits, groeien de files in de regio uiteraard snel aan. Op de E17 is het aanschuiven vanaf Kruibeke, op de Antwerpse Ring is het aanschuiven tot voor Antwerpen-Noord. Ook op de E19 en de A12 gaat het langzaam tot aan de aansluiting op de Ring.

Verkeer op lange afstand van Gent naar Hasselt of van Antwerpen naar Luik wordt aangeraden om te rijden via Brussel. Van Antwerpen naar Hasselt neem je best de E19 via Brussel.

Later meer.