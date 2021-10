Nederlandse Pon wordt grootste fietsfabrikant ter wereld

Pon Holdings, eigenaar van onder andere Gazelle en Cervélo, neemt het Amerikaanse Dorel Sports over. Die is bekend van het fietsmerk Cannondale. De nieuwe groep wordt de grootste fietsgroep van de wereld met een omzet van 2,5 miljard euro.

Pon Holdings bekleedt in Nederland de positie die D’Ieteren in België inneemt, het is de distributeur voor Nederland van auto’s uit de Volkswagen-groep. Waar D’Ieteren zijn diversificatie in de luxeschriftjes van Moleskin en recent ook in het verdelen van fietsen zoekt, zitten de Nederlanders al tien jaar in de fietsbranche.

In 2012 was er de eerste grote overname met de aankoop van het bekende Nederlandse merk Gazelle. Later volgden overnames van het Nederlands-Canadese merk voor racefietsen Cervélo (dat fietsen levert aan Wout Van Aerts Jumbo Visma wielerteam). Ook het Duitse Kalkhoff zit in de portefeuille. In 2017 wilde Pon een meesterzet doen met de vijandige overname van zijn grote Nederlandse concurrent Accell, bekend van Sparta en Batavus. Maar die overnamepoging werd afgeblokt. Anno 2021 boekt de fietspoot van het familiebedrijf Pon een omzet 1,5 miljard euro op een totale omzet van 7,3 miljard euro voor Pon Holdings.

Als de overname van Dorel Sports goedgekeurd wordt, komt daar meer dan 1 miljard euro omzet bij. Met een omzet van 2,5 miljard euro zou de fietstak van Pon de allergrootste fietsproducent van de wereld worden en het huidige nummer een, het Taiwanese Giant, van de troon stoten. Pon zou 700 miljoen euro betalen voor de overname van Dorel Sports, dat tot de Dorel Industries groep behoorde, de producent van de Maxi-Cosi zitjes. Dorel heeft behalve Cannondale – dat ook al jarenlang profploegen sponsort – ook het in Amerika bekende Schwinn-bikes en het Braziliaanse Caloi in portefeuille, naast enkele nichemerken.

E-bikes in de lift

In een persbericht geeft ceo Janus Smalbraak aan dat de fusie van de twee groepen ze sterker maakt om de groeiende markt van kwaliteitsfietsen en e-bikes te veroveren. Bedoeling is dat innovatie, design en kennis over alle merken binnen de Pon-groep gedeeld wordt. De fietsverkoop zit sinds de coronacrisis enorm in de lift. De (e-)fiets is wereldwijd aan een indrukwekkende opmars bezig, niet alleen op plaatsen waar traditioneel veel gefietst wordt, maar ook in steden en landen waar tot voor enkele jaren nauwelijks fietsen te bespeuren waren.

Grote financiële groepen springen mee op de kar, zoals de Frère-holding GBL die vorig jaar een belang kocht in het Duitse Canyon (het merk van Mathieu van der Poel). Schaalgrootte en kapitaalkracht worden ook steeds belangrijker in de fietsenbranche. De ontwikkeling van e-bikes en sportfietsen is duur en vraagt veel knowhow. Bovendien zijn fietsproducenten erg afhankelijk van enkele grote leveranciers, zoals Shimano voor versnellingen en enkele grote Aziatische producenten voor fietskaders. De meeste van die producenten kunnen de vraag niet meer volgen. Wellicht zal Pon Holdings zijn schaalgrootte nog beter kunnen uitspelen om zich met voldoende onderdelen te bevoorraden.