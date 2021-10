Akkoord over energiefactuur focust op kwetsbare gezinnen

Wie recht heeft op het sociaal tarief, zal daarbovenop ook een korting van 80 euro op de elektriciteitsfactuur ontvangen.

Uiterlijk tegen morgen wil de federale regering een akkoord klaar hebben rond de begroting. Over de energiefactuur is er nu al zo goed als overeenstemming. Zo wordt het uitgebreide sociaal tarief, waar nu 1 miljoen gezinnen recht op hebben, verlengd. Alleen over de duurtijd wordt nog gediscussieerd.

Daarbovenop komt er ook nog een bijkomende eenmalige korting van 80 euro minimum, eveneens voor mensen die recht hebben op het sociaal tarief. Op die manier kan de maatregel snel worden ingevoerd en wordt hij toch gefocust op de groepen die er het meest nood aan hebben. Andere voorstellen - een cheque voor iedereen, een tegemoetkoming voor lagere inkomstengroepen - lagen moeilijk omdat ze veel meer kostten of technisch niet snel haalbaar waren. De twee maatregelen rond het sociaal tarief samen, zou de consument die in aanmerking komt, een voordeel tot 720 euro per jaar opleveren.

• 14 vragen en antwoorden over de energiecrisis

Ook de aangekondigde omzetting van de heffing voor windenergie op zee naar een accijns komt er. Dat moet alle gezinnen vanaf volgend jaar een voordeel opleveren van dertig tot vijftig euro per jaar. De maatregel zorgt er ook voor dat de federale lasten in de energiefactuur niet verder kunnen stijgen door de komst van nieuwe windparken. Op termijn is zelfs een taxshift mogelijk van accijnzen op elektriciteit naar accijnzen op gas.

De federale regering wil ook ‘oneerlijke praktijken’ aanpakken. Leveranciers zullen hun voorschotfactuur niet zonder toestemming eenzijdig kunnen verhogen.

Vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) over het energieakkoord: