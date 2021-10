Nadat de dertien jarige Japanse skater Momiji Nishiya afgelopen zomer olympisch goud heeft behaald, maakt nu een andere Japanner furore op het skateboard. Met zijn 81 lentes is de Yoshio Kinoshita geen vanzelfsprekende bezoeker van het skatepark, maar de gepensioneerde technicus kan best een staaltje skateboarden. ‘Skaten houdt me mentaal scherp’, klinkt het onder andere. Bekijk zijn trucs in bovenstaande video.