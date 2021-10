Veertiger sterft enkele uren na arrestatie in politiecel in Koksijde

In een onderzoek naar mensensmokkel is een 42-jarige Irakees in een politiecel in Koksijde om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een natuurlijk overlijden.

Maandagmorgen even na 8 uur. Een Iraakse man van 42 jaar oud zit in een politiecel in Koksijde. De man neemt via de intercom contact op met de agenten. Zij zien hoe hij zowat onmiddellijk daarna neerviel. De agenten dienden hem de eerste zorgen toe en verwittigden de hulpdiensten. Een MUG-arts en medische hulpverleners snelden ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren. Maar alle hulp kwam uiteindelijk te laat. ‘Er wordt onderzoek gevoerd naar het overlijden van de man’, aldus het Brugse parket. ‘Maar volgens de eerste vaststellingen zou het om een natuurlijk overlijden gaan.’

Mensensmokkel

De man belandde aanvankelijk in de cel toen de politie om 00.45 uur twee voertuigen controleerde in het kader van mogelijke mensensmokkel in De Panne. In de wagens zaten in totaal vier personen; Zij werden opgepakt voor verder onderzoek. Tijdens de interventie gaf één van de betrokkenen aan dat hij zich onwel voelde. Daarom werd hij voor onderzoek overgebracht naar het AZ West in Veurne. ‘Na diverse technische onderzoeken, die negatief bleken, mocht hij het ziekenhuis om 3.10 uur weer verlaten en werd hij overgebracht naar de politiecel in Koksijde’, aldus het parket.

Maar enkele uren later zakte de man dus in elkaar. Het parket gaat na wat er precies gebeurd kan zijn, maar gaat voorlopig van een natuurlijk overlijden uit. Het onderzoek naar de feiten van vermoedelijke mensensmokkel gaat ook voort. Dat wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen.

