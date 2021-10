Dit jaar kerstvakantie in Zuidoost-Azië? Vergeet het maar

De grenzen in Zuidoost-Azië zijn al sinds maart 2020 goeddeels dicht voor buitenlandse toeristen. In Singapore, Maleisië en Thailand worden de reisbeperkingen nu eindelijk opgeheven voor de eigen inwoners. Zitten buitenlandse toeristen deze feestdagen ook weer met een cocktail op een palmenstrand in Thailand?

De federale overheid raadt reizen buiten de Europese Unie nog steeds sterk af, al hoeft dat de avontuurlijke vakantieganger natuurlijk niet tegen te houden. Maar ook wie bij een reisbureau langsgaat om een vakantie naar Zuidoost-Azië te boeken zal in veel gevallen aangeraden worden om voor een andere regio te kiezen. Een woordvoerder van Joker laat weten dat de reisorganisatie weinig boekingen krijgt voor Zuidoost-Azië en deze eigenlijk ook afraadt. ‘De coronamaatregelen in de regio zijn te veranderlijk om daar met een gerust hart een vakantie te boeken’, klinkt het.

Ook andere reisbureaus laten off the record weten dat ze de laatste maanden van 2021 in ieder geval als verloren beschouwen als het op reizen naar Zuidoost-Azië aankomt. ‘Wie ver weg wil en de zon zoekt, gaat in 2021 beter naar Mexico of Costa Rica’, raadt een reisbureau - dat niet nader genoemd wil worden en gespecialiseerd is in Azië-reizen - aan.

Voor wie de gok durft te wagen en de komende tijd toch op een strand aan de Zuid-Chinese Zee wil doorbrengen, hieronder de coronabeperkingen voor toeristen naar Zuidoost-Azië, opgesplitst per land.

Thailand

In Thailand zijn al sinds juli de zogeheten Sandbox-programmas van kracht, waarmee toeristen welkom zijn op de eilanden Phuket en Samui. Wie via die luchthavens het land binnenkomt en niet verder door het land reist, hoeft niet in quarantaine. Wel moeten reizigers aan kunnen tonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, een negatief testbewijs is niet voldoende.

Wie Thailand binnenkomt via hoofdstad Bangkok moet daar zeven dagen in quarantaine. De Thaise overheid onderzoekt nog of het Sandbox-programma vanaf november voor het hele land in kan gaan.

Singapore

Veel vluchten naar Azië hebben een overstap in Singapore, wat voorlopig nog geen Belgische toeristen toelaat. Transfers zijn wel toegestaan, maar afhankelijk van de vliegmaatschappij kan er een negatief coronatestbewijs nodig zijn. Het verlaten van de luchthaven mag niet.

Belgen die een dringende reden hebben om naar Singapore af te reizen, zoals bijvoorbeeld familiebanden of werk, moeten bij aankomst nog steeds twee weken in quarantaine, in tegenstelling tot onder meer Nederlanders, Fransen en Italianen.

Vietnam

Vietnam zit al sinds maart 2020 volledig op slot voor buitenlandse toeristen en daar lijkt de komende periode geen verandering in te komen. Zelfs reizigers met een geldig visum komen het land voorlopig niet in. Een ritje op de scooter langs de Mekon zal hoogstwaarschijnlijk tot zeker 2022 moeten wachten.

Maleisië

In Maleisië is ruim 60 procent van de bevolking volledig ingeënt tegen het coronavirus, waardoor de overheid het verantwoord vindt om het land weer grotendeels te openen voor toerisme in eigen land. Buitenlanders mogen er voorlopig nog niet in. Zakenlui en reizigers die een dringende reden hebben om naar Maleisië te gaan, moeten twee weken in quarantaine.

Indonesië

Een yogales op Bali, behoort dat deze Kerst tot de mogelijkheden? Indonesië zit voorlopig nog op slot voor buitenlandse toeristen, maar als het virus zich gedeisd houdt kunnen volledig gevaccineerde reizigers vanaf november in ieder geval naar Bali en Java zonder in quarantaine te moeten.

Cambodja

Wie deze Kerst een trip naar Angkor Wat in gedachten had moet een flink gevulde portemonnee meenemen. Buitenlandse toeristen mogen alleen Cambodja binnen als ze aan kunnen tonen een ziektekostenverzekering te hebben die kosten tot 90.000 Amerikaanse dollar (77.000 euro) dekt. Daarnaast moet bij de douane een aanbetaling gedaan worden van 2.000 dollar (1.700 euro), waarna de reiziger onder begeleiding naar een quarantainehotel wordt gebracht, waar verplicht twee weken logies geboekt moet worden.

Filipijnen

Ook een vakantie naar de idyllische stranden van de Filipijnen zit er de komende tijd nog niet in. De informatie op website van de overheid is kort, maar duidelijk. ‘Zijn de Filipijnen open voor buitenlanders? Nee.’ Er wordt met geen woord gerept over mogelijke opening in de toekomst.

Laos

Wie naar Laos wil moet aan de grens een negatief testbewijs kunnen laten zien, maar daarna evengoed 14 dagen in quarantaine. Net als in Cambodja moet voor deze verplichte opsluiting een fikse aanbetaling gedaan worden, dus misschien is het dit jaar beter om de feestdagen onder een Europese kerstboom te vieren.