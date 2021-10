In de Negev-woestijn in het zuiden van Israël startten de Israëlische ruimtevaartorganisatie ISA en het Oostenrijkse ruimteforum OeWF een simulatie van een Marsmissie. De roodachtige kleur van de woestijn helpt de zes astronauten zich alvast in te leven. De simulatie zal bijdragen aan de voorbereiding van echte bemande missies die waarschijnlijk nog tien jaar op zich zullen laten wachten.