Recticel zet Greiner voet dwars met verkoop kroonjuweel

Recticel is van plan zijn kroonjuweel, de afdeling soepelschuim te verkopen. Het heeft al een bindend bod op zak. De waarde wordt op 11,65 euro per aandeel geschat.

De groep die de afdeling soepelschuim wil kopen, is het Amerikaanse Carpenter uit Virginia. Het biedt 656 miljoen euro (zonder schulden en zonder cash) wat neerkomt op 11,65 euro per aandeel Recticel. De transactie moet wel goedgekeurd worden door de aandeelhouders van Recticel, waaronder de ongenode aandeelhouder Greiner.

Greiner heeft 27 procent van Recticel. De beslissing om de divisie soepelschuim te verkopen, kan met een normale meerderheid genomen worden. Dat betekent dat als voldoende aandeelhouders komen opdagen én voor de verkoop stemmen, Greiner achter het net vist.

Recticel zelf zegt dat de afdeling isolatie de nieuwe kernactiviteit wordt, waarin het zijn toekomst ziet. Momenteel staat ook de afdeling ‘bedding’ van Recticel in de etalage. De zet van Recticel is erg vergaand en betekent een ingrijpende strategische bocht. Maar het is wellicht de enige manier om te pogen Greiner van zich af te schudden.