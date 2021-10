Een 72-jarige man uit Bosnië en Herzegovina heeft een huis gebouwd dat helemaal kan ronddraaien. Op de snelste stand kan de woning in amper 22 seconden tijd een toertje rond haar as maken. Het idee voor het project haalde de uitvinder bij zijn echtgenote: ‘Ik werd moe van haar geklaag over het uitzicht vanuit onze woning, dus ik zei: “Ik bouw een draaiend huis voor je, zodat je het kunt draaien zoals je wil.”’