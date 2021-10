Twee keer 30 jaar cel voor moord op Nederlandse advocaat

Moreno B. (33) en Giërmo B. (37) moeten 30 jaar de cel in voor de moord op de Nederlandse advocaat Derk Wiersum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, een grote strafzaak die momenteel in Nederland speelt. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in dat proces.

Er was levenslang tegen de twee verdachten geëist, maar omdat beide mannen nooit eerder werden veroordeeld voor moord of doodslag, vindt de rechtbank de maximale tijdelijke gevangenisstraf die in Nederland mogelijk is gepaster. Met de lange straffen hoopt de rechtbank anderen ervan te weerhouden om voor geld dit soort zware delicten te plegen.

Huurmoord

De rechter bestempelde de moord op Wiersum als een huurmoord, wat de daad een ‘extra kwalijke dimensie’ geeft. Moreno en Giërmo werden hiervoor ‘ingeschakeld en betaald’. Het Openbaar Ministerie denkt dat Taghi de opdrachtgever voor de moord was, maar die stond in dit proces niet terecht.

Dat de twee verdachten degenen zijn geweest die Wiersum hebben vermoord, staat volgens de rechtbank vast. In de weken voorafgaand aan de liquidatie zijn er met meerdere gestolen auto’s verkenningsritten door de woonwijk van Wiersum gemaakt. In die auto’s en in de vluchtauto werden DNA-sporen van beide mannen aangetroffen.

Telefoons

Ook stelt de rechtbank op basis van data uit de telefoons van de mannen vast dat het tweetal in de omgeving van de woning van Wiersum is geweest en dat zij in de periode voorafgaand aan de liquidatie intensief contact met elkaar hadden. Ook uit afgeluisterde gesprekken na de moord blijkt hun betrokkenheid. Bovendien beschikten de twee kort na de moord ineens over grote sommen contant geld.

Het is niet duidelijk geworden wie van de twee de fatale schoten heeft gelost, maar dat maakt volgens de rechtbank niet uit. Beide verdachten zijn even verantwoordelijk voor de moord.

De impact van de moord op Wiersum was voor de rechtbank een ‘belangrijke strafverzwarende omstandigheid’. Volgens de rechtbank heeft de liquidatie ‘grote verontwaardiging, onrust en gevoelens van onveiligheid teweeggebracht in de samenleving, omdat een dienaar van de rechtsstaat om het leven is gebracht’.

Peter R. de Vries

In maart 2018 werd de broer van kroongetuige B. vermoord, kort nadat justitie had bekendgemaakt dat er een kroongetuigendeal met B. was gesloten. Op 6 juli werd Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam van dichtbij neergeschoten. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. De Vries was vertrouwenspersoon van kroongetuige B.