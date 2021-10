Na ‘That ’70s show’ volgt nu... ‘That ’90s show’

De sitcom That ’70s show krijgt binnenkort een vervolg dat, niet geheel ­geïnspireerd, That ’90s show zal heten, naar het tijdperk waarin het zich afspeelt. Twee acteurs uit de originele reeks keren alvast terug.

Waarom nieuwe concepten bedenken als het zoveel eenvoudiger kan? How I met your mother krijgt binnenkort een spin-off met How I met your father, en afgelopen weekend kondigde Netflix aan dat er tien afleveringen besteld waren van een opvolger van het succesvolle That ‘70s show. De titel van die spin-off luidt, hou u vast, That ‘90s show.

De originele reeks draaide om een groepje tieners in het Wisconsin van eind jaren 70. Het vervolg zal zich logischerwijze afspelen in de jaren 90 en draaien rond de nakomelingen van de originele personages. De dochter van buurkinderen Eric Forman en Donna Pinciotti komt haar grootouders bezoekers. Twee acteurs – Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp, die de ouders van Forman speelden – hebben hun terugkeer al bevestigd.

De makers hopen nog meer acteurs te strikken voor een gastrol. Of ook Ashton Kutcher en Mila Kunis terugkeren, die met de serie hun grote doorbraak kenden, is niet bekend. Een andere hoofdrolspeler, Danny Masterson, moet alvast niet worden verwacht. Hij kwam in opspraak nadat enkele vrouwen hem beschuldigden van verkrachting.