Thibau Nys breekt sleutelbeen bij start Wereldbeker veldrijden in Waterloo

Thibau Nys is bij de Wereldbeker veldrijden in het Amerikaanse Waterloo zwaar ten val gekomen. Het verdict: een sleutelbeenbreuk.

Al in de tweede ronde kwam de zoon van Sven Nys zwaar ten val: de beloftevolle renner bleef lang liggen na een onzachte aanraking met de dranghekken en moest meteen een kruis maken over deze eerste manche. In het ziekenhuis werd een sleutelbeenbreuk vastgesteld, de 18-jarige Nys deelde ook een foto op Instagram, met de boodschap ‘I’ll be back’.

Een ijzersterke Eli Iserbyt heeft in Waterloowel de eerste van 16 Wereldbekermanches naar zich toegetrokken. Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans eindigden respectievelijk als tweede en derde. Bij de vrouwen ging de zege naar Marianne Vos. De 34-jarige Nederlandse eindigde voor haar landgenotes Lucinda Brand en Denise Betsema.