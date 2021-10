Ongeval op de A12 in Willebroek: ‘Tussen Brussel en Antwerpen kies je beter voor de E19’

Een ongeval op de A12 aan het complex Rupel-Kanaalzone net ten noorden van Willebroek veroorzaakt maandagochtend een moeilijke doorgang in beide richtingen. Het Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om te kiezen voor de E19.

Een vrachtwagen reed een defecte auto aan in de richting van Antwerpen. De vrachtwagen kwam tegen een verlichtingspaal terecht op de middenberm. De paal helt over op de A12 richting Brussel, waardoor er in beide richting een file staat. Richting Antwerpen is de weg volledig dicht, richting Brussel is enkel de linkerrijstrook versperd. Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten dan ook aan om te kiezen voor de E19.