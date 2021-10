Tsjechische premier verliest verkiezingen, na Pandora Papers

De Tsjechische premier Andrej Babis heeft de parlementsverkiezingen in zijn land dan toch niet gewonnen. De miljardair werd in extremis geklopt door de oppositie. Recent kwam hij in opspraak, onder meer in de Pandora Papers.

De Tsjechische premier Andrej Babis is dan toch niet de winnaar van de parlementsverkiezingen in Tsjechië geworden. Dat blijkt uit de bijna volledige resultaten van zaterdagavond.

Eerder leek de populistische partij van premier Babis op weg naar een (nipte) overwinning. Maar nadat meer dan 99,9 procent van de stemmen was geteld, behaalde de centrumrechtse alliantie Spolu (‘Samen’) 27,7 procent van de stemmen. De partij van Babis haalde 27,2 procent van de stemmen binnen.

Aanvankelijk werd Babis door Tsjechische media uitgeroepen tot winnaar, maar volgens analisten is deze late ommekeer te wijten aan het feit dat de stembiljetten van de kiezers in de grote steden pas in de avond werden geteld.

Nederlaag toegegeven

Spolu zou met het centrumlinkse blok met de Piratenpartij aan de macht kunnen komen, want samen zouden ze 109 van de 200 parlementszetels binnenhalen, goed voor een absolute meerderheid. Oppositieleider Petr Fiala heeft de overwinning intussen opgeëist, en Babis heeft zijn nederlaag toegegeven en de winnaar gefeliciteerd.

De 67-jarige premier leidde een minderheidsregering met de sociaaldemocraten. De coalitie krijgen gedoogsteun van de communisten, maar die lijden nu een historische nederlaag en lijken voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog uit het parlement te verdwijnen.

Pandora Papers

Tegenstanders van Babis hebben veel kritiek op zijn aanpak van de coronapandemie. Tsjechië telde ruim 30.000 coronadoden. De succesvolle zakenman wordt daarnaast beschuldigd van belangenverstrengeling. De Europese Commissie zette in augustus subsidies aan een door Babis opgericht bedrijf stop. De premier zou nog actief zijn geweest in de onderneming, wat hij zelf ontkent.

Recente onthullingen van de zogenoemde Pandora Papers over witwaspraktijken laten zien dat de miljardair een offshore investeringsmaatschappij bezit waarmee in Zuid-Frankrijk twee villa’s werden gekocht ter waarde van ruim 14 miljoen euro.

President in ziekenhuis

Intussen is de president van Tsjechië, Milos Zeman (77), opgenomen in het ziekenhuis in de hoofdstad Praag. Dat gebeurde net nadat hij Babis had ontmoet. Volgens de laatste berichten ligt hij op de afdeling intensieve zorgen. Wat er juist met hem aan de hand is, wilden de dokters niet zeggen.

Zeman werd in september ontslagen uit een ziekenhuis na een verblijf van acht dagen. Sinds 2013 is hij president van het Oost-Europese land. Daarvoor was hij van 1998 tot 2002 premier van Tsjechië. Volgens eerdere berichten lijdt hij aan diabetes en moet hij door een zenuwziekte in een rolstoel zitten. Volgens de Tsjechische grondwet moet de president de nieuwe premier benoemen.