Lachaert: ‘Onbegrijpelijk dat VRT documentaire maakt over El Kaouakibi’

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert noemt het zondag ‘onbegrijpelijk’ dat de openbare omroep een documentaire gaat maken over voormalig politica Sihame El Kaouakibi. VRT meldt zondag dat tv-maker Eric Goens momenteel werkt aan het programma over de politica.

El Kaouakibi kwam in maart in opspraak na berichten over subsidiefraude bij haar dansproject Let’s Go Urban en andere vzw’s. Open Vld startte daarop de procedure om haar uit de partij te zetten, waarna het Vlaams parlementslid zelf de beslissing nam om haar partijkaart in te leveren.

‘Onbegrijpelijk dat de openbare omroep belastinggeld spendeert aan iemand die iedereen om de tuin leidde. Waarom geld spenderen om hier een forum aan te bieden?’, zegt Lachaert in een reactie op Twitter. ‘In dit dossier moet vooral het gerecht zo snel mogelijk zijn werk kunnen doen, met de gepaste gevolgen’, aldus nog de Open VLD-voorzitter.

Wanneer de documentaire wordt uitgezonden, is niet duidelijk.

