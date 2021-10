Rode Duivels verliezen Nations League met 2-1 van gastland en Europees kampioen Italië

De Rode Duivels hebben zondagnamiddag in het Juventusstadion in Turijn de wedstrijd om de derde plaats in de Uefa Nations League met 2-1 (rust: 0-0) verloren van Europees kampioen en gastland Italië.

De Belgen sluiten de Nations League zo af met een bijzonder wrang gevoel. Na een dramatische avond werd er donderdag in de halve finales met 2-3 verloren van wereldkampioen Frankrijk, dat zo de Belgische droom om in Noord-Italië de prijzenkast voor het eerst te vullen, meteen aan diggelen sloeg. Het is ook de eerste keer dat er onder bondscoach Roberto Martinez twee keer op rij verloren werd.

De Rode Duivels moeten zich nu focussen op de WK-kwalificaties, met de laatste twee speeldagen van volgende maand. Op 13 november is er in Brussel het thuisduel tegen het nietige Estland, drie dagen later volgt de verplaatsing naar Wales.

Zonder voor een overrompeling te zorgen, hadden de Italianen in de beginfase, waarin het vooral ontbrak aan tempo, het overwicht. Op een schot van Domenico Berardi moest Thibaut Courtois na 19 minuten voor het eerst ingrijpen, voordien had Federico Chiesa een eerste keer de neus aan het venster gestoken. Aan Belgische zijde was er een schot van Michy Batshuayi en een goeie kopbal van Toby Alderweireld na een hoekschop. De eerste grote kans was echter voor de Belgen, die zonder Romelu Lukaku, Eden Hazard en Kevin De Bruyne gestart waren in het Juventusstadion, waar van de herfst voorlopig nog geen sprake is. Een gretige Batshuayi zette zich goed door op rechts, dacht even aan trappen maar bediende toch Alexis Saelemaekers, die zijn krul op de dwarsligger zag belanden. Het was het eerste waarschuwingsschot voor de Italianen, die vijf wissels hadden doorgevoerd en eveneens niet op volle sterkte aan de aftrap waren verschenen.

Evenwichtige eerste helft

Met de kansen kwam er toch wat meer vuur in de wedstrijd. Batshuayi lag op de loer en kon net niet bij een voorzet van Carrasco. De beste kans viel dan weer aan de overkant. Met een beenveeg hield Courtois de doorgebroken Chiesa van de 1-0. Zo kon er gerust worden bij 0-0, na een evenwichtige eerste helft.

Ook aan de tweede helft begonnen de Italianen snediger en dat leverde al snel het openingsdoelpunt op. Een hoekschop werd niet goed weggewerkt en aan de rand van de zestien haalde Inter-middenvelder Nicolo Barella verwoestend uit: 1-0.

De twijfel sloop plots weer in de Belgische rangen, het inspireerde de bondscoach om deze keer toch wat sneller te wisselen. Kevin De Bruyne en Charles De Ketelaere kwamen Youri Tielemans en Alexis Saelemaekers vervangen, uit de daaropvolgende actie kegelde Batsman vanuit het niets op de lat. Het noodlot sloeg echter opnieuw toe. Chiesa zette Castagne in de wind en tikte daarbij de Juve-speler aan. Het leer ging op de stip en Berardi aarzelde niet om La Nazionale op een geruststellende dubbele voorsprong te zetten.

Het moet gezegd: het zat de Belgen ook niet mee op deze Nations League. Donnarumma moest tot twee keer toe ingrijpen op pogingen van Alderweireld en een schuiver van Carrasco spatte uiteen op de verste paal. De aansluitingstreffer van De Ketelaere (86.) - de Rode Duivels scoren nu eenmaal al meer dan drie jaar minstens één keer in alle wedstrijden - kwam te laat.